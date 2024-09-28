。動画内で彼は、日本の将来についての独自の見解を披露した。 ひろゆき氏は、「すごい僕、抽象的なことを言いますけど、日本に必要なのって、希望だと思うんですよ」と語り、小泉進次郎氏が日本の首相にふさわしいとする理由を説明した。「なんだか知んないけど、こいつはやるかもしれねえぞっていう、謎の期待感が必要だと思うんですよね」と述べ、現状の政治家にはその期待感が欠けていると指摘する。 また、政治家だけで