セレクトショップ「FREAK’S STORE（フリークス ストア）」から、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」の別注アイテムが登場。FREAK’S STOREの公式オンラインストア「Daytona Park」にて、9月27日（金）より先行予約がスタートしています。パープルのスリーストライプを配したおしゃれなトラックトップ＆パンツで、スポーツミックススタイルを楽しんでみませんか？「adidas Originals」の「FREAK'S STORE」別注アイテ