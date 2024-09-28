工夫次第でどんな場所でも使える収納アイテムとして根強い人気の、無印良品の「ファイルボックス」。人気YouTubeチャンネル「Samia片付け収納チャンネル」の動画から無印良品のファイルボックスを使った収納方法についてご紹介します。 無印良品のファイルボックスが人気の理由 根強い人気の、無印良品「ファイルボックス」。ファイルボックスというと一見書類をしまうもののように聞こえますが、収納名人たちは書類以外のもの