◆セ・リーグ【出場選手登録】なし【同抹消】なし◆パ・リーグ【出場選手登録】▽オリックス井口和朋投手、高島泰都投手▽ロッテ西野勇士投手、沢田圭佑投手▽ソフトバンク東浜巨投手▽楽天ポンセ投手、田中将大投手▽西武増田達至投手【出場選手登録抹消】なし