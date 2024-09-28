いくらジムといってもアナタ！『本当にうっかり？「下着をつけずサッカー観戦」で欧州全体をお騒がせの「美女」は「スペインの超売れっ子女優、クララ・ガレ」だった...!!』で詳報してから注目度が高まっているスペイン出身のモデルで大人気女優のクララ・ガレ（22）が、自身のインスタグラムを更新。クララは「Estando presente」という「存在すること」というコメントとともに写真を公開。これまでもよく休日での過ごし方を見せ