地元で収穫する酒米を使って日本酒を作ろうと、藍住町で９月28日、地元の小学生が稲刈りを行いました。これは、藍住町で収穫される酒米を使って地域ブランドの日本酒「勝瑞城」を町民たちと共に作ろうと、藍住町商工会青年部が行ったものです。28日は藍住町内の小学生16人が、勝瑞城館跡の近くにある田んぼに集まり、2024年6月上旬に児童らが田植えをした「山田錦」の稲刈りを体験しました。子どもたちは慣れない鎌の扱いに苦労し