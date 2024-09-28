自民党の石破新総裁が小泉進次郎元環境大臣を党の選挙対策委員長に起用する意向を固めたことが分かりました。石破氏は27日の就任会見で、自民党の4役人事を30日までに、組閣を10月1日に行うと話し、ともに総裁選を戦った8人については「最もふさわしい役職にお願いをする」としています。