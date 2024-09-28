自民党の石破新総裁（６７）は２８日、３０日に発足させる党執行部人事で、小泉進次郎・元環境相（４３）を選挙対策委員長に起用する方針を固めた。小泉氏は総裁選で３位となり、党内で「選挙の顔」としての期待が大きい。