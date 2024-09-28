「ダイヤモンドバックス３−５パドレス」（２７日、フェニックス）パドレスのダルビッシュ有投手が先発。５回１／３を投げ３安打３失点で今季７勝目（３敗）を挙げた。これがメジャー通算１１０勝目で、日本ハム時代の９３勝と合わせて日米通算２０３勝となり、歴代１位の黒田博樹に並んだ。チームは連敗を２でストップ。ナ・リーグ首位打者のアラエスが５打数３安打１打点で打率・３１４とする活躍を見せた。ダルビッシュ