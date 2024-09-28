俳優の神田正輝（７３）が２８日、大阪・ＡＢＣテレビで最後の「朝だ！生です旅サラダ」の収録後、共演者と共にＡＢＣのロゴ入りバスで大阪の街へ走り去った。毎週土曜に生放送で国内・海外の旅の魅力を届けてきた同番組を神田は２７年半にわたって引っ張ってきた。番組ではグアムロケを放送、女優・松下奈緒から花束を受け取り、番組スタッフ、共演者、視聴者へメッセージを送った。朝６時前に気温２３度だったＡＢＣテレビ