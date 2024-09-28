◆女子プロゴルフツアーメジャー第３戦日本女子オープン第３日（２８日、茨城・大利根ＣＣ西Ｃ＝６８４５ヤード、パー７２）最終組が前半９ホールを終えた。山下美夢有（みゆう）、岩井明愛（あきえ）、笠りつ子の３人が通算７アンダーのトップで並んでいる。今季６勝の竹田麗央（りお）が１打差の６アンダー４位で続く。連覇を狙う原英莉花、古江彩佳、安田祐香、アマチュアの岩永杏奈（大阪桐蔭高１年）が５アンダーの