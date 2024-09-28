【釜山聯合ニュース】韓国南部の釜山市にある古里原発３号機は２８日、４０年の設計寿命を終えて原子炉の運転を停止した。韓国原発運営会社の韓国水力原子力はこの日午後、運転停止のための手続きに入った。古里原発３号機は１９７９年１２月に建設許可を受け、８５年９月３０日に商用運転を開始。４０年間に２億８４０ｋWｈ（キロワット時）を発電し、釜山市民全員が１３年間使用できる電力を生産した。現在は運転を継続す