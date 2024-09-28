北陸トンネル完成・敦賀〜福井間電化祝賀列車 1962(昭和37)年 敦賀（写真提供：鉄道博物館）埼玉県さいたま市大宮区の鉄道博物館が、企画展「日本海縦貫線100年展〜知られざる大動脈〜」を開催します。会期は2024年10月12日(土)〜2025年1月27日(月)。JR東日本とさいたま市が後援、京都鉄道博物館が協力。2024年は日本海側への鉄道が通じてから140年、そして羽越本線が全通し、関西から日本海沿いに青森までを結ぶ「日本海縦貫線」