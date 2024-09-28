料理研究家として活躍の場をどんどん広げている、お笑い芸人のロバート・馬場さん。本日は、そんな馬場さんがYouTubeチャンネル『馬場ごはん』で紹介している「三杯鶏（サンペイジー）」を作ってみようと思います。「三杯鶏」とは初耳ですが、それもそのはず、台湾の家庭料理だとか。鶏肉をしょうゆやゴマ油、しょうが、唐辛子などで煮込んだ台湾風鶏の炒め煮とのこと。フライパンひとつで出来ちゃうそうですよ。