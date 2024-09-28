ファッションマガジン「VOGUE KOREA」は女優コ・ミンシが撮影に参加した9月号のグラビアを公開した。コ・ミンシは今回のグラビアでイギリスの高級デザイナーブランド「McQueen」の新しいクリエティブディレクターであるショーン・マクギアーの2024秋冬コレクションを着用し、話題を集めた。彼女は初めてのカットで大きく膨らませた襟が特徴であるナチュラルシアリングコートとともに、魅力的な表情演技でグラビアを仕上げた。コ・