■「Love 119（Japanese Ver.）」や日本デビュー曲「Lucky」「Boom Boom Bass」などをパフォーマンス！ RIIZE初の地上波冠番組『RIIZE サプライズ LIVE』が、9月28日、10月5日と2週にわたってテレビ朝日で放送される。 RIIZEのステージパフォーマンスを特別に番組化した『RIIZE サプライズ LIVE』。約300人のファンを目の前にした、完全ライブ形式でRIIZEのパフォーマンスを楽しむことができる。