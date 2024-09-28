愛知県大府市に本社があるドラッグストア「スギ薬局」が、免税販売をめぐり消費税およそ7億円の申告漏れを指摘されていたことがわかりました。スギ薬局を展開するスギホールディングスによりますと、2023年2月期までの5年間で、転売目的の外国人への医薬品や化粧品などの免税販売などで、名古屋国税局から消費税およそ7億円の申告漏れを指摘されたということです。不適切な販売は延べ207店舗で総額およそ75億円にのぼ