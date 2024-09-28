Image: Xiaomi お値段以上すぎるんだよな。コスパの高い製品を世に送り出し、消費者のお財布の負担を軽くしまくってくれるXiaomi（シャオミ）から、またもやコスパ番長な製品が登場しました。モバイルバッテリーです。必要十分な機能で2,180円 Image: Xiaomi 「Xiaomi 22.5W Power Bank 10000mAh (Integrated