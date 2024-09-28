Trevor Hunnicutt[ダグラス（米アリゾナ州） ２７日 ロイター] - 米大統領選の民主党候補ハリス副大統領は２７日、党候補指名後初めてメキシコとの国境地帯を視察し、不法移民の取り締まり厳格化を訴えた。ハリス氏は人口１万７０００人足らずのメキシコと国境を接する西部アリゾナ州ダグラスを訪れた。移民問題は有権者の最重要課題である。また、アリゾナ州は中南米系の有権者が多く、激戦州の一つ。ハリス氏は共和党候補ト