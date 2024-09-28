結婚生活を営む中で、夫の言動が家族に負の影響を及ぼすことがあります。今回は、夫からの心ない行動が子どもに及ぼす影響と、その対処法を探っていきます。真剣に対話する「彼はいつも冗談を言ってばかりで、真剣な話ができません。もっと心から話を聞いてほしいです」（32歳／女性）夫婦間でのコミュニケーション不足は、さまざまな問題を生み出します。夫に真剣な対話の重要性を理解してもらうために、特定の時間を設けて話し合