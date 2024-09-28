【モデルプレス＝2024/09/28】中島健人が27日、現在千葉・幕張メッセにて開催中の東京ゲームショウにサプライズ登場し、注目を集めている。【写真】中島健人、東京ゲームショウにサプライズ登場◆中島健人「TGS2024」サプライズ登場ビデオゲーム「遊戯王 デュエルリンクス」の公式X（旧Twitter）では、東京ゲームショウ内のスペシャルステージのサプライズゲストとして中島が登場したことを発表。以前より熱い「遊戯王」ファンで知