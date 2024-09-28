YouTubeチャンネル「ウルンとリコリンファミリー」に投稿されたのは、手術が必要だったはずの猫が奇跡的に回復した時の様子を綴った動画です。 動画は、9.2万回以上再生され「凄い！凄い！ 奇跡ですよね！」「やっぱりミラクルキャット」「手術無くなったなんて凄過ぎる」といった声が寄せられています。 前足を負傷した子猫 前足を負傷していた子猫 ママさんに抱っこされるさっちゃん 目がま