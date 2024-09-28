◆秋季高校野球福島県大会▽準決勝東日本国際大昌平７―０ふたば未来学園（７回コールド、２８日・あいづ）終盤に得点を重ねた東日本国際大昌平が７―０の７回コールドでふたば未来学園を下し、決勝進出とともに３年ぶり６度目の秋季東北大会（１０月１２日開幕、福島）出場を決めた。５回まで０―０と接戦も、６回に１死三塁から７番・金沢匠良遊撃手（１年）の左犠飛などで２点を先制。続く７回は３本の適時打などで得点を奪