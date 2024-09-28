日本ハムは２８日、２０２５年３月に台湾プロ野球２球団との交流試合「北海道日本ハムファイターズ２０２５台湾シリーズ」を台湾で開催することが決定したと発表した。日本ハムには２４年に入団した台湾出身の孫易磊投手のほか、過去にも陽岱鋼（０６年〜１６年在籍）、王柏融（１９年〜２３年在籍）らが在籍。球団創設５０周年を迎え、スポーツコミュニティの輪を広げるべく第一歩として、初の海外シリーズを開催するに至っ