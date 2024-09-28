香港特区、国際金融センター指数で世界３位に躍進香港のビクトリア湾。（資料写真、香港＝新華社記者/陳鐸）【新華社香港9月28日】英シンクタンクZ/Yenグループと中国（深圳）総合開発研究院が24日に共同で発表した第36回「国際金融センター指数（GFCI）」で、中国香港特別行政区が前回の3月から順位を一つ上げ3位となり、アジア太平洋地域のトップに立った。特区政府報道官はこれについて、世界をリードする金融センター