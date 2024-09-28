元衆院議員でタレントの杉村太蔵（45）が28日放送の読売テレビ「今田耕司のネタバレMTG」に出演。26日に会見を開いた兵庫県の斎藤元彦知事について「ゾーンに入ってるな」と語った。会見で、30日付での失職と出直し選出馬を表明した斎藤氏。杉村は「会見見てて何か斎藤知事、ちょっとゾーンに入ってるなと思って…」と感想をもらした。「皆さん経験ないかもしれないけど、僕は経験ある。日本中からバッシング浴びるでしょ？