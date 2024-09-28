公明党は２８日午後の党大会で、山口那津男代表（７２）の後任に石井啓一幹事長（６６）を選出した。代表交代は１５年ぶり。石井氏は１９９３年の衆院選で初当選し、現在１０期目。党政調会長や国土交通相を歴任し、２０２０年９月から幹事長を務めてきた。