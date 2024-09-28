【MLB】ドジャース 11−4 ロッキーズ（9月27日・日本時間28日／コロラド）【映像】大谷の“特大”54号3ランをベンチでも祝福した瞬間ベンチも、偉大な一発を放ったスターと大盛り上がりだ。ドジャースの大谷翔平投手がロッキーズ戦に「1番・DH」でスタメン出場すると、6回の第4打席に今季54号3ランを放ち「54-57」に到達。スタジアムも騒然となるなか大谷はベンチに戻ると、そこでもチームメイトに囲まれながら笑