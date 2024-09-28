2026年W杯に向けたアジア最終予選で2連勝を飾った日本代表。10月にはサウジアラビア、オーストラリアと対戦する。そうしたなか、オーストラリア代表は、20歳のアレッサンドロ・チルカティが、パルマでの練習中に左ひざの前十字靭帯を断裂したと伝えた。所属クラブであるパルマもその旨を発表している。GK鈴木彩艶と同じパルマに所属するチルカティは昨年10月に代表デビューした逸材で、最終予選には2試合連続フル出場していた。『A