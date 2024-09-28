◆高校野球埼玉県秋季大会▽準決勝浦和実４―２山村学園（２８日・大宮公園）浦和実が山村学園を下し、２０００年以来２４年ぶり３度目の決勝進出と関東大会出場を決めた。２回２死一、三塁で深谷知希二塁手（２年）のセーフティスクイズがフィルダースチョイスとなり先制。３回には併殺打の間に１点、４回には相手失策の間に１点と着実に得点を重ね、有利に試合を進めた。背番号２０の左腕、駒木根琉空投手（２年）が先