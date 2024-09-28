９月２８日の中山６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル、１６頭立て）は、４番人気のハッピービバーク（牝２歳、美浦・嘉藤貴行厩舎、父ルヴァンスレーヴ）が、好位から抜け出し、初陣を飾った。勝ち時計は１分１２秒２（良）。スタートを決めて３番手を追走した。手応え良く直線に向くと力強く伸びて１番人気のベルエアキングに３馬身の決定的な差をつけた。この勝利でＪＲＡ通算４００勝を達成した横山和生騎手は、「怖