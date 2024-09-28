◆イースタン・リーグ巨人―日本ハム（２８日・ジャイアンツ球場）巨人は２８日、イースタン・日本ハム戦のスタメンを発表した。先発は松井颯投手で、山瀬慎之助捕手とバッテリーを組む。クリーンアップには、梶谷隆幸外野手、フリアン・ティマ外野手、増田陸内野手が入った。以下、巨人のスタメン。１番・中堅佐々木２番・左翼立岡３番・ＤＨ梶谷４番・三塁ティマ５番・二塁増田陸６番・一塁秋広