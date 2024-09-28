◆フィギュアスケート▽近畿選手権第２日（２８日、大阪府立臨海スポーツセンター）男子ショートプログラム（ＳＰ）が行われ、２０１０年バンクーバー五輪代表の３７歳・織田信成（大阪スケート俱楽部）が７６・６２点で５位発進した。自身が振り付けをしたマツケンサンバＩＩを観客の前で初披露した。衣装は黒が基調だが、左右の袖に「金色」が入った。冒頭から観客の手拍子にノって、笑顔で滑りきった。織田は昨季