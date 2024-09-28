◆東京六大学野球秋季リーグ戦第３週第１日▽明大―慶大（２８日・神宮）ドラフト１位候補として注目されている明大・宗山塁遊撃手（４年＝広陵）が、東京六大学リーグで史上３４人目となる通算１００安打を達成した。大台まで「あと１」で迎えた慶大との１回戦。１―０とリードした３回表１死から、外丸東真投手（３年＝前橋育英）の高めの直球を詰まりながらも右前へ運んだ。通算安打数のリーグ記録は、高山俊（明大）の１