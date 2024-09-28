◆米大リーグＤバックス３―５パドレス（２７日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ナ・リーグ打率トップのパドレスのＬ・アラエス内野手が２７日（日本時間２８日）、敵地のＤバックス戦に「１番・一塁」で先発出場し、５打数３安打で打率を３割１分４厘に伸ばした。昨季首位打者のアラエスは初回にいきなり二塁打でチャンスメーク。４回には５―３と突き放す適時三塁打、９回にも左越え二塁打を放った。前