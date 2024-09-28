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堀ちえみ、自身への誹謗中傷訴訟で和解成立「解決金を支払っていただく」

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • 堀ちえみのスタッフが28日、ブログで民事訴訟について報告した
  • 堀に対するネット上の誹謗中傷についての民事訴訟で和解が成立
  • 「御本人が責任を認めて謝罪をし、今後2度と」と約束したとつづった
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