【モデルプレス＝2024/09/28】元「小悪魔ageha」モデルでアパレルブランドデザイナーの武藤静香が9月27日、自身のInstagramを更新。息子と大谷翔平選手が所属する大リーグ・ドジャースの地区優勝の瞬間を現地で観戦したことを明かした。【写真】武藤静香、金メッシュヘアの息子との2ショット◆武藤静香、息子と大谷翔平選手優勝の瞬間を見届ける武藤は「ロスいるよ！しょーへいおおたに！！！！優勝見にきた するかな？」と添えて