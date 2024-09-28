◇フィギュアスケート・近畿選手権第2日（2024年9月28日大阪府立臨海スポーツセンター）男子SPが行われ、友野一希（第一住建グループ）が88・76点をマークして首位発進した。2位に87・69点の壷井達也（シスメックス）、3位に78・08点の中村俊介（木下アカデミー）が入った。29日にフリーが行われる。