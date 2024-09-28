公明党の党大会で、山口代表が退任し、石井啓一幹事長が代表に就任することが承認されました。代表の交代は15年ぶりです。また、幹事長に西田実仁選対委員長を起用し、政調会長に衆院当選4回の岡本三成元財務副大臣、選挙対策委員長には参院当選2回の三浦信祐参院議員を充てるなど、中堅・若手を抜擢し、世代交代を進めます。