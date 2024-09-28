11月2日（土）・3日（日）の2日間、沖縄県宜野湾マリーナ ・ トロピカルビーチ特設会場にて開催される、MONGOL800主催の野外フェス『MONGOL800 ga FESTIVAL What a Wonderful World!!24』（『モンパチフェス』）の最終出演アーティストが発表され、全ラインナップが明らかとなった。 今回発表されたのは、BE:FIRST、レキシ、そして古謝美佐子＋玉城千春（Kiroro）、Sami-T（fr Mighty Crown）による二組のスペ