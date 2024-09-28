実業家の“ホリエモン”こと堀江貴文氏が１３年ぶりにＪＲＡ馬主免許を取得（馬主名義はＳＮＳｍｅｄｉａ＆ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ）し、タドウリョク（牝２歳、父シャンハイボビー、美浦・岩戸）が２８日の中山６Ｒ（ダート１２００メートル）でデビューした。道中は後方内めで脚をためたが、直線で伸び切きることができずにフィニッシュ。単勝１１５・８倍の１２番人気で結果は１１着。ホロ苦再始動戦を終えた。馬名は自身が