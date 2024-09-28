アイドルグループ・#ババババンビの宇咲が9月27日に自身のInstagramを更新。制服姿を公開し、反響が寄せられている。 【画像】#ババババンビ・宇咲、デジタル写真集で大人な表情宇咲は「今日は一日撮影です…良き？」とコメントし、制服姿の写真を投稿。さらに「現役の頃よりたくさん着てる、制服」とも添えた。こうした投稿にファンからは「良きです！」「めっちゃかわいいー！！！！！」「制服宇咲が1番好きかもw」「