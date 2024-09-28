能登半島北部の大雨災害は、２８日で発生から１週間となった。石川県輪島、珠洲両市などでは一部で断水が続いており、衛生環境の悪化による災害関連死が懸念される。避難所での生活を余儀なくされている被災者も多く、県などは旅館やホテルなどへの２次避難を急ぐ。県などによると、２７日時点で死者は１１人。行方不明者や連絡が取れない安否不明者は合わせて６人に上り、消防や県警などによる捜索が続く。土砂崩れなどに伴う