日本の女子高生５人のチームが提案した加速器実験の企画書が、欧州合同原子核研究所（ＣＥＲＮ）の高校生向け国際コンテストで最優秀賞を受賞した。５人は今月、スイス・ジュネーブに招かれてＣＥＲＮで実験を行った。チームは女子学院高（東京）２年の松下千穂里さんがリーダーを務める「サクラパーティクルズ」の５人。火山やピラミッド、原子炉などの内部構造の「透視」に使われる素粒子「ミューオン」を、安価に検出できる