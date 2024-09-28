「東京六大学野球、慶大−明大」（２８日、神宮球場）今秋ドラフト１位候補に挙がる明大・宗山塁内野手（４年・広陵）がリーグ戦通算１００安打を達成した。１点リードの三回１死で、１ストライクから慶大のエース・外丸の１３５キロをはじき返し右前へ運んだ。２０１９年春の慶大・柳町達（現ソフトバンク）に次ぐ史上３４人目となる。阪神が４人体制で視察するなど、この日も複数球団のスカウトが熱視線を送っている。