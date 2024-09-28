立憲民主党野田佳彦代表（発言録）（自民党新総裁に就任した）石破（茂）さんは、（総裁選に）立候補表明したときに比べると、政治改革の姿勢が残念ながら後退してきている。裏金問題は去年の11月ごろから出てきた話で、（石破氏が27日のテレビ番組で、裏金議員への対応を決めるための「知識がない」と発言したのは）彼らしくない言い訳。一定の知見を持って対応すべきだ。裏金問題に真正面から向き合ってほしい。（総裁