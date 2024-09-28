田口貫太騎手＝栗東・大橋勇樹厩舎＝が、フランスでの武者修行から帰国して２週目となる９月２８日、中京６Ｒでレッドリベルタ（牡３歳、栗東・庄野靖志厩舎、父リアルスティール）に騎乗して１着。７月２０日の小倉６Ｒ（アレナパラシオ）以来、約２か月ぶりの勝利を挙げた。好位で脚をため、残り２００メートルで抜け出すと、ピコニ（２着、松山弘平騎手）以下に５馬身差をつけた。ウイナーズサークルで「貫ちゃ〜ん」と黄色