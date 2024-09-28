9月27日、日本テレビ系ドラマ『GO HOME〜警視庁身元不明人相談室〜』の公式Instagramに、小芝風花と大島優子のオフショットが掲載された。【写真】花束を手に笑顔を見せたクランクアップSHOTを公開同アカウントは、「いつもいつも 2人の明るさに救われた日々でした」「真摯にお芝居に向き合う姿勢 そんな中でもユーモアを忘れない2人が 大好きです」とコメント。続けて、「4か月間ありがとうございました！ お疲れ様でした！」とね