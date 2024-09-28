「日本ハム−ソフトバンク」＜9月28日エスコンF24回戦＞試合開始 14：00先攻：ソフトバンク後攻：日本ハム◆ 北海道日本ハムファイターズ（中）矢澤（左）水谷（三）清宮（指）レイエス（右）万波（捕）郡司（一）古川（遊）水野（二）細川P. 北山◆ 福岡ソフトバンクホークス（遊）ダウンズ（右）緒方（三）栗原（指）山川（一）正木（捕）谷川原（左）柳町（二）川瀬（中）周東P. 東浜