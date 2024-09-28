28日、中山競馬場6Rで行われた新馬戦(2歳・ダ1200m・16頭)は、好位追走から直線で抜け出した横山和生騎手騎乗の4番人気ハッピービバーク(牝2、美浦・嘉藤貴行厩舎)が、際どい2着争いを制した1番人気ベルエアキング(牡2、栗東・西村真幸厩舎)に3馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分12秒2(良)。 さらにハナ差の3着に3番人気カネショウレジェン(牡2、美浦・稲垣幸雄厩舎)が入った。なお、2番人気テルユアワӦ